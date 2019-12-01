Harfuch reporta emboscada fallida en Guasave: 13 agresores abatidos, 9 secuestrados liberados y arsenal asegurado a célula de Sinaloa

Guasave, Sin., a 3 de noviembre de 2025.— Lo que inició como un patrullaje rutinario terminó en uno de los enfrentamientos más contundentes del año en la zona norte de Sinaloa. Alrededor de las 12:45 horas, elementos operativos del Gabinete de Seguridad fueron atacados por un grupo armado que se mantenía oculto bajo un puente en la comunidad de La Brecha, en el municipio de Guasave, resultando con la muerte de más una docena de pistoleros.

La emboscada, informó el secretario de seguridad Omar García Harfuch, buscaba sorprender a los uniformados; sin embargo, la reacción inmediata de los agentes cambió el rumbo del ataque. Tras varios minutos de intercambio de disparos, el operativo terminó con 13 presuntos agresores muertos y cuatro más detenidos, quienes posteriormente fueron trasladados para su puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

El saldo del enfrentamiento reveló además una situación aún más grave: nueve personas que permanecían privadas de la libertad fueron localizadas y liberadas, algunas de ellas amarradas y visiblemente atemorizadas, pero con vida. Su rescate, de acuerdo con las primeras indagatorias, se logró gracias al avance táctico que permitió recuperar la zona donde se refugiaban los agresores.

En el lugar también se aseguraron siete vehículos, varios con blindaje artesanal, además de armas largas y equipo táctico, presuntamente utilizado por la célula delictiva que operaba en la región.

El área permaneció resguardada durante horas mientras peritos federales realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban evidencia del ataque fallido. Todo el material asegurado, junto con los detenidos, fue turnado ante la autoridad federal para la integración de la carpeta de investigación.

El gobierno federal no ha descartado que este grupo esté ligado a una estructura de mayor alcance, y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la identidad de los rescatados y de los presuntos responsables.