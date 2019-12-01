Persecución en Cortázar deja un lesionado tras choque de varios vehículos; no hay detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 15:29:44

Cortázar, Guanajuato, 29 de octubre de 2026.- Una persecución registrada la tarde de este jueves dejó como saldo preliminar a una persona lesionada y tres vehículos afectados, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas sobre la carretera Cortázar-Celaya, cuando elementos ministeriales que circulaban por la zona detectaron una camioneta en la que viajaban sujetos presuntamente armados.

La situación derivó en una persecución que continuó por el bulevar Politécnica y terminó en las inmediaciones de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato.

Según los primeros reportes, durante su intento por escapar, los ocupantes de la camioneta subieron al camellón e impactaron contra un tráiler y una motocicleta. El conductor de esta última resultó lesionado y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Tras lo ocurrido, se desplegó un operativo en las zonas aledañas para localizar a los involucrados. Hasta el momento, se desconoce si hubo alguna detención.

Sobre el motivo del incidente, circulan distintas versiones: una señala un presunto intento de robo, mientras que otra apunta a un posible ataque directo contra los elementos ministeriales. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Se espera que la Fiscalía emita información que permita esclarecer lo ocurrido.