Se incendia corralón Ponce de León en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:19:54

Uruapan, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una propiedad utilizada como corralón en la colonia Ejército Mexicano.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que el corralón Ponce de León, en la referida colonia, se estaba quemando.

Al sitúo acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro, del cual se desconocen las causas, se determinó que solo hubo daños materiales.