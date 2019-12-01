Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 15:29:01

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo realizada en un inmueble de la colonia Primo Tapia Oriente, en Morelia, se detuvo a tres personas y se aseguró una sustancia con características de metanfetamina, así como diversos indicios de interés para las investigaciones.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue ejecutada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Control.

Durante la intervención fueron detenidos José Guadalupe “N”, alias “El Chepe”, de 41 años; María Belem “N”, de 39 años, y Dulce Maritza “N”, de 28 años. En el lugar también se localizaron dos teléfonos celulares, bolsas de plástico y otros objetos relacionados con las indagatorias.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.