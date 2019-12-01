Fiscalía de Querétaro fortalece la procuración de justicia con más de 4 mil 600 investigaciones concluidas durante septiembre

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:04:35

Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre 2026.- La procuración de justicia implica un trabajo que va más allá del inicio de una investigación. Cada carpeta requiere actuaciones ministeriales, análisis de información, integración de datos de prueba y decisiones jurídicas que permitan avanzar hacia la resolución de los hechos denunciados. Durante septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Querétaro registró resultados en cada una de estas etapas, desde la investigación inicial hasta las determinaciones judiciales y la reparación del daño.

En este periodo, la institución inició 4 mil 676 carpetas de investigación y determinó 4 mil 633, lo que representó una eficacia del 99.08% en la resolución de carpetas. Estos resultados reflejan la actividad desarrollada por las distintas áreas ministeriales para dar seguimiento a los asuntos iniciados y emitir las determinaciones correspondientes.

El trabajo de investigación también tuvo resultados ante los órganos jurisdiccionales. Durante septiembre se obtuvieron 635 vinculaciones a proceso, de un total de 680 resoluciones sobre vinculación, lo que representó una eficacia del 93.38%. Asimismo, se registraron 45 no vinculaciones a proceso.

Como parte de las acciones ministeriales para la obtención de datos de prueba y el desarrollo de las investigaciones, se realizaron 229 cateos que corresponden a domicilios intervenidos con autorización judicial, alcanzando una eficacia del 99.56% en estas diligencias.

En materia de detenciones, se registraron 325 detenciones calificadas como legales, con una eficacia del 93.66%. Estos resultados corresponden al control judicial de las detenciones realizadas en el periodo.

Por otra parte, la actividad ministerial permitió obtener 78 sentencias de culpabilidad, alcanzando una eficacia del 98.72% en sentencias. Las resoluciones condenatorias representaron, en conjunto, 407 años, 10 meses y 15 días de prisión.

La reparación del daño también formó parte de los resultados obtenidos. Durante septiembre se registró un monto total de 7 millones 484 mil 832 pesos con 72 centavos por concepto de reparación del daño, además de 7 millones 532 mil 437 pesos con 86 centavos garantizados mediante la inmovilización de 10 cuentas.

De esta manera, los resultados ministeriales de septiembre dan cuenta de las distintas etapas que integran la procuración de justicia en Querétaro, mediante actuaciones de investigación, diligencias autorizadas judicialmente, procesos penales, sentencias y mecanismos orientados a la reparación del daño.