Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 17:13:03

Cancún, Q. Roo, a 21 de octubre de 2026.— Un operativo de alto impacto en uno de los residenciales más exclusivos del Caribe mexicano terminó con la detención de Robert “N”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada.

La captura ocurrió durante el cumplimiento de tres órdenes de cateo en distintos domicilios de Cancún, mediante una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el detenido sería Robert Skojo, alias “Rob”, señalado como presunto dirigente de una agrupación vinculada con Hells Angels, organización internacional de motociclistas cuyos integrantes han sido investigados por diversas actividades criminales en Norteamérica.

De las investigaciones en Canadá a los lujos de Cancún

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso son los posibles antecedentes internacionales del detenido.

Documentos y reportes periodísticos de años anteriores mencionan a un hombre identificado como Robert Skojo en investigaciones realizadas en Estados Unidos y Canadá.

En 2013, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó sobre la desarticulación de una red criminal en Hamilton, Ontario. Entre las personas acusadas aparecía un Robert Skojo, entonces de 42 años.

La investigación involucraba presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, extorsión, fraude y otras actividades ilícitas.

Asimismo, reportes de prensa estadounidenses documentaron la detención de un hombre con ese mismo nombre en Nueva York durante 2012, en un caso relacionado con su ingreso irregular a territorio estadounidense.

Operativo en Isla Dorada: armas, droga y vehículos asegurados

De acuerdo con reportes de medios locales, el despliegue de las fuerzas federales se realizó en Isla Dorada, un exclusivo complejo residencial ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, conocido por sus mansiones, canales navegables y accesos restringidos.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos y un teléfono celular.

¿Quiénes son los Hells Angels?

La agrupación Hells Angels Motorcycle Club surgió en Estados Unidos en 1948 y se expandió internacionalmente mediante capítulos o clubes locales.

Aunque se presenta como una organización de aficionados al motociclismo, distintas autoridades estadounidenses y canadienses han investigado a determinados integrantes y capítulos por delitos relacionados con tráfico de drogas, violencia y delincuencia organizada.

La conexión canadiense que vuelve a poner a Cancún bajo la lupa

El caso adquiere mayor interés debido a otra detención reportada en Quintana Roo durante mayo de 2026.

En aquella ocasión, autoridades mexicanas capturaron a Denis Ivziku, identificado en reportes periodísticos como presunto operador vinculado con Hells Angels y requerido por autoridades canadienses por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas.

La captura se realizó en el contexto de investigaciones y cooperación entre autoridades mexicanas y canadienses.

Residentes denuncian presuntas irregularidades durante los cateos

La intervención también generó controversia entre habitantes del residencial Isla Dorada.

Según reportes publicados por medios locales, algunos residentes denunciaron daños en accesos e intimidaciones durante el ingreso de los elementos federales.

También se difundieron señalamientos sobre el retiro de equipos de comunicación utilizados por personal de seguridad privada.

Las autoridades federales, por su parte, señalaron que las diligencias se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales.