Hombre se priva de la vida al exterior de una taquería en Santa Rosa Jáuregui 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:10:50

Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre 2026.- Anoche, elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento, del fallecimiento de un hombre, al exterior de una taquería, en la zona Centro de Santa Rosa Jáuregui.

Fue entre calle Independencia y 20 de Noviembre, en donde el sujeto, de aproximadamente 69 años de edad, arribó al exterior de la taquería, tomó un cuchillo y finalmente se lesionó.

A la zona, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, únicamente confirmaron que la persona, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.