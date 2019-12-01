Hombre se electrocuta en la colonia El Tintero, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:54:42

Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre 2026.- Un hombre de aproximadamente 65 años de edad, de oficio albañil, resultó lesionado, luego de sufrir una descarga eléctrica, cuando se encontraba en el techo de un domicilio.

La persona se encontraba realizando trabajos de mantenimiento (pintura e impermeabilizante), cuando accidentalmente tocó los cables de alta tensión con el rodillo.

Tras recibir la descarga, y resultar lesionado, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a la persona y lo trasladaron al hospital, para continuar con la atención.