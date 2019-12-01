Jesús Mora defiende a Luis Navarro ante señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:27:20

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- Al sostener que toda acusación debe estar respaldada por pruebas, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, calificó de infundados los señalamientos contra Luis Navarro García, exsecretario de Finanzas y aspirante a la Coordinación Municipal del partido en Morelia, por un presunto enriquecimiento ilícito.

“Cualquier señalamiento que no tenga sustento, pues para nosotros no tiene ningún valor”, dijo Mora, quien advirtió que las acusaciones sin pruebas pueden convertirse en golpeteo político contra Morena.

El dirigente llamó a la militancia a conducirse con responsabilidad y prudencia ante este tipo de versiones, y a recurrir a las instancias correspondientes si cuenta con elementos que respalden sus acusaciones.

El exalcalde de Tuxpan consideró que difundir señalamientos sin sustento favorece a la oposición. “Les hacemos el caldo gordo a los del frente y eso no está bien; además de que no es ético”, expresó.

Añadió que los acuerdos del partido establecen que sus militantes no deben denostar ni descalificar a sus compañeros, y que cualquier posible irregularidad debe denunciarse ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en lugar de filtrarse a los medios.

La versión sobre Navarro señala que el exfuncionario estatal tendría una casa valuada en más de 60 millones de pesos, propiedad no incluida en sus declaraciones patrimoniales.