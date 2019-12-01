Conductora se equivoca de pedal y termina chocando contra sucursal bancaria en avenida Constituyentes; ocurrió en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:59:06

Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre 2026.- Esta mañana, la conductora de un auto, protagonizó un aparatoso accidente, al impactarse contra una sucursal bancaria en avenida Constituyentes.

El accidente ocurrió, a la altura de la colonia El Carrizal, al momento, que la conductora, al intentar salir del estacionamiento de la sucursal, aceleró, en lugar de salir en reversa.

Al ocurrir el accidente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a la conductora y determinaron que no requería traslado a un hospital.

La zona fue abanderada, por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron al lugar, a tomar conocimiento del accidente.