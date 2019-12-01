Noche de Muertos en Janitzio tendrá altares monumentales y actividades tradicionales

Pátzcuaro, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Con una amplia oferta cultural, altares monumentales y actividades tradicionales, la isla de Janitzio se prepara para recibir a turistas y visitantes durante la Noche de Muertos. Este año, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en el panteón, el acceso al recinto permanecerá cerrado al público en general, aunque las familias de la isla sí podrán ingresar. El panteón podrá contemplarse desde un andador panorámico con flujo continuo y controlado de personas, lo que permitirá disfrutar de una vista única de este espacio emblemático y del lago de Pátzcuaro.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, explicó que la intervención se desarrolla en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Turismo de México y la comunidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que destina más de 300 millones de pesos a intervenciones en distintos puntos del estado y es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El funcionario detalló que las obras incluyen el reforzamiento de la barda perimetral, la estabilización del talud para contener la tierra, la construcción de una pasarela panorámica y una terraza-mirador, así como la rehabilitación de áreas verdes y jardines, con respeto al trazo original y las características patrimoniales del lugar.

Precisó que el cierre temporal del panteón será únicamente durante este año, ya que los trabajos buscan brindar mayor seguridad y dignificar este espacio donde las familias de Janitzio honran la memoria de sus seres queridos. Por ello, adelantó que en 2027 el ingreso volverá a la normalidad, una vez concluidas las labores de restauración.

Asimismo, para que la experiencia de la Noche de Muertos conserve su riqueza cultural, la isla contará con distintos espacios y actividades para recibir a quienes la visiten. Entre ellos se encuentran un altar monumental en los andadores, la recepción tradicional de los mariposeros, otro altar en la cancha de basquetbol y un magno evento cultural en la explanada del Monumento a Morelos. Estas acciones fueron acordadas durante un recorrido con autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la comunidad, con el propósito de ofrecer alternativas para vivir y apreciar esta celebración ancestral.

Finalmente, el funcionario estatal destacó que con estas acciones se fortalece la seguridad, se preserva el patrimonio y se respalda a las comunidades que mantienen vivas sus tradiciones.