Se incendia "Chelería" de Morelia atras del Bosque Cuauhtémoc

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:48:51

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el conato de incendio registrado en el negocio denominado “Tarritos Cervecería”, que se localiza en la calle Ana María Gallaga esquina con Río Amatlán, en la colonia Ventura Puente.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

AL sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes al arribar lograron sofocar la conflagración.

Finalmente se informó que el siniestro sólo dejó daños materiales; las causas no se dieron a conocer.