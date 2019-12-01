Abandonan mensaje atribuido a Jalisco, en la plaza principal de la comunidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Mich., a 25 de noviembre de 2025.— La aparente calma de la comunidad 18 de Marzo se quebró abruptamente esta mañana, luego de que habitantes descubrieran una narcomanta presuntamente firmada por un cartel de la delincuencia, instalada de manera provocadora sobre las letras monumentales que dan la bienvenida a la localidad.

El hallazgo se registró a un costado de la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, una de las rutas con mayor movimiento en la región. Vecinos que transitaban por la plaza principal alertaron de inmediato a las autoridades, señalando que el mensaje había sido colocado durante la madrugada sin que nadie notara movimientos sospechosos.

Elementos de la Guardia Civil arribaron minutos después y procedieron a retirar la manta, la cual quedó asegurada para su análisis. Aunque las autoridades no divulgaron su contenido, fuentes internas confirmaron que la narcomanta contenía advertencias relacionadas con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que asegura haber tomado control del área.

La aparición del mensaje refuerza la hipótesis de una posible reconfiguración de fuerzas delictivas en Buenavista Tomatlán, zona históricamente disputada por organizaciones criminales que buscan dominar el corredor Apatzingán–Tepalcatepec.

Tras el incidente, corporaciones de seguridad incrementaron los patrullajes en los accesos a la comunidad y en puntos estratégicos del municipio. La Fiscalía Regional abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables y determinar si se trata de una amenaza directa o de un intento de generar incertidumbre entre la población.