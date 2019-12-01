¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 12:55:23

Tláhuac, Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- La alcaldesa morenista Berenice Hernández Calderón, de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, ha sido acusada de supuestamente hacer trampa durante una carrera de 10 kilómetros.

Por medio de sus redes sociales, la funcionaria pública presumió su participación en la carrera atlética ‘Barbie Run 2025’, que se celebró durante la mañana del dominfo 23 de noviembre.

“Les deseo un excelente domingo a todas y todos. Hoy tuve la alegría de correr la Carrera Barbie con amigas y, sobre todo, vivir junto a mis dos pequeñas su primera carrera. Que su día esté lleno de energía, familia y momentos que inspiren”, externó en sus redes sociales la alcaldesa, acompañado de varias imágenes del evento.

No obstante, la polémica no se hizo esperar luego de que el periodista Jorge García Orozco detalló que la funcionaria pública completó su recorrido en 30 minutos y cinco segundos, pero no tuvo registros en los segmentos colocados en los kilómetros 2, 3 y 7.5.

“La alcaldesa de Tláhuac, la morenista Berenice Hernández Calderón, hizo trampa en el maratón de la Carrera Barbie, ya que completó los 10 kilómetros en 30 minutos”, explicó.

“No pasó por ninguno de los puntos de control y llegó a la meta a la altura de Roberto Madrazo”, sentenció.