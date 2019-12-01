Balean a pipero en Morelia, Michoacán; se encuentra hospitalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 12:36:13

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el conductor de una pipa de transporte de agua luego de que fuera atacado a balazos en la tenencia de Cointzio, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer que presentaba cinco heridas de bala.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.