Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 13:02:40

Uruapan, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- Maximiliano “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada y abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación refieren que el pasado 10 de noviembre, la agraviada se encontraba durmiendo cuando su padrastro ingresó a su habitación y la atacó sexualmente. La madre de la víctima se percató del hecho y llamó a la policía, que realizó su detención.

La niña manifestó que estos hechos habían ocurrido al menos en tres ocasiones.

Maximiliano “N” fue presentado ante el agente del Ministerio Público del CJIM, que lo presentó ante el Juez de Control junto con datos de prueba que lo relacionan en los delitos.

En audiencia, la autoridad judicial emitió auto de vinculación a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.