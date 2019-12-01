Persisten bloqueos carreteros en al menos 10 puntos del país; transportistas exigen mayor seguridad y precios justos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:03:21
Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- Los bloqueos carreteros encabezados por transportistas y campesinos continúan este martes 25 de noviembre de 2025 en al menos 10 puntos del país, como parte de una jornada de protestas para exigir mayor seguridad en las carreteras y precios justos para los productos del campo.

La información fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva durante su programa en Radio Fórmula.

De acuerdo con el reporte, los cierres permanecen en las vías: Acatlán–Juárez-Colima; Irapuato–Zapotlanejo; Querétaro–León; la caseta de Ecuandureo, Michoacán; Maravatío–Zapotlanejo; Jiquilpan–Morelia; Reynosa–Matamoros; Libramiento Norte de la Ciudad de México; Los Reyes–Zacatepec; y Amozoc–Perote.

En todos estos puntos, transportistas han colocado unidades para impedir total o parcialmente el paso vehicular.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), informó que durante el transcurso del día sostendrán una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, advirtió que, si no hay avances, se convocará a una nueva jornada de cierres, como la ocurrida el 24 de noviembre. “Hoy tenemos una reunión con Gobernación y dependiendo de lo que platiquemos este día los bloqueos siguen vigentes, espero se solucione, si no ahora sí vamos a convocar a que salgan los compañeros transportistas y cerremos totalmente”, declaró para Radio Fórmula.

Estévez explicó que el pliego petitorio presentado al Gobierno federal se enfoca en dos exigencias principales: la prohibición de retenes operados por policías estatales y municipales que, aseguran, son utilizados para extorsionar a transportistas; y la creación de un área especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender de manera directa el delito de robo a transporte.

