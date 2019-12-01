Balean a una pareja dentro de una vivienda en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:06:08

Jacona, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados tras ser atacados a balazos al interior de una vivienda de la colonia Trasierra, en Jacona, la mañana de este domingo. Los presuntos responsables no han sido identificados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas, cuando vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego en la calle Baja California Norte, cerca de la esquina con Estado de Hidalgo.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio y localizaron a la pareja herida dentro del inmueble, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a Marco M. C., de 36 años, y Esmeralda A. C., de 34 años. Debido a sus lesiones, se solicitó el apoyo de Rescate Zamora para el traslado de las víctimas.

El hombre presentaba al menos cinco heridas y fue llevado a un hospital privado. La mujer, quien tenía una lesión en una pierna, manifestó que se trasladaría por sus propios medios a un centro médico.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes en el lugar y recolectó al menos nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Las autoridades integraron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables del ataque.