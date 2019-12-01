Se incendia camioneta en el boulevard Bernardo Quintana del municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 18:19:47

Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- En pérdida total quedó una camioneta, luego de incendiarse la tarde de esta viernes, en el boulevard Bernardo Quintana.

Fue en dirección a calzada de Los Arcos, a la altura de Centro Sur, en donde la camioneta comenzó a prenderse por una aparente falla mecánica.

El conductor al percatarse del fuego, rápidamente detuvo su marcha y se salvaguardó, para posteriormente solicitar el apoyo de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, policías estatales abanderaron la vialidad, mientras los bomberos comenzaron a sofocar el fuego, el cual consumió el vehículo.