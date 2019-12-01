FGR consigue procesar a dos sujetos que saqueaban ducto de Pemex a unos kilómetros de Morelia, Michoacán: les aseguraron 32 mil litros de “huachicol”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 18:51:06

Morelia, Mich., 14 de noviembre de 2025.- Dos sujetos que fueron detenidos en un operativo que encendió las alarmas por ocurrir prácticamente a las puertas de Morelia, mientras presuntamente extraían hidrocarburo de un ducto de Pemex en el camino que conecta Cuto del Porvenir con Copándaro, una zona ubicada a menos de 35 kilómetros de la capital michoacana, fueron vinculados a proceso.

Según un comunicado FGR, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos llegó el pasado 4 de noviembre al punto del ducto y encontró una escena propia de película: un tractocamión tipo pipa con capacidad de 32 mil litros, conectado directamente al ducto mediante una manguera de 35 metros que presuntamente estaba siendo utilizada para sustraer combustible.

Ahí mismo fueron detenidos Andrés “N” y Edgar “C”, quienes, de acuerdo con las autoridades, no pudieron justificar la operación del vehículo ni la conexión clandestina.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba que llevaron a un juez de Control a vincularlos a proceso y ordenar prisión preventiva oficiosa por delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

El hecho genera inquietud por la proximidad del punto de extracción con la capital del estado, una zona altamente transitada y estratégica, donde una toma ilegal representa un riesgo grave para la población y para la infraestructura energética.