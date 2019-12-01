Se incendia camión en Zacapu, Michoacán

Se incendia camión en Zacapu, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 09:39:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zacapu, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un camión de pasajeros, del cual hasta el momento se desconocen las causas, hechos registrados en la carretera Zacapu-Carapan.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Vista Hermosa, se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios A.C., quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Es de mencionar que pese a los esfuerzos de los “Vulcanos” la persa de la unidad fue total; hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, mismo que sólo dejó daños materiales.

Más información de la categoria
En Tarímbaro y Morelia localizan a dos adolescentes reportadas como desaparecidas
Muere automovilista tras chocar en Morelia, Michoacán; hay dos heridos
Por su probable responsabilidad en triple homicidio ocurrido en Apatzingán, Michoacán, dos hombre son vinculados a proceso
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria
Más información de la categoria
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria
Más de un millón de pesos en asesores y ni siquiera saben escribir: el gobierno deficiente de Alma Mireya González en Quiroga
Dan 30 años de cárcel a responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas
Caribe mexicano enfrenta un año sin precedentes por la llegada de sargazo