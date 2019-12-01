Se incendia camión en Zacapu, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 09:39:20

Zacapu, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un camión de pasajeros, del cual hasta el momento se desconocen las causas, hechos registrados en la carretera Zacapu-Carapan.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Vista Hermosa, se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios A.C., quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Es de mencionar que pese a los esfuerzos de los “Vulcanos” la persa de la unidad fue total; hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, mismo que sólo dejó daños materiales.