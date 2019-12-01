Policía Morelia aprehende a sujeto en posesión de arma de fuego y vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 07:45:42

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Agentes de Policía Morelia detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo con reporte de robo vigente en la colonia Ampliación La Soledad, además se le aseguró un arma de fuego.

Al respecto se informó que elementos de la referida corporación llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, en un momento determinado detectaron un vehículo Jeep, cuyo conductor infringió el Reglamento de Tránsito.

Los agentes le marcaron el alto al conductor, sin que este último atendiera la indicación en un primer momento, por lo que fue interceptado metros adelante. Una vez detenido, se le solicitó la documentación que acreditara la propiedad de la unidad, manifestando no contar con ella.

Tras verificar los antecedentes del vehículo, se confirmó que había sido robado en la zona de Avenida Acueducto.

Posteriormente, el sujeto, identificado como Christian "N", de 24 años, fue detenido por los agentes.

Durante la inspección a la camioneta, los oficiales localizaron un arma de fuego tipo escopeta con un cartucho en su interior.

El sujeto, al igual que el vehículo y el arma de fuego, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación jurídica.