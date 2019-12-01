Senado aprueba ley para reducir el uso de efectivo en México

Senado aprueba ley para reducir el uso de efectivo en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:16:09
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- El Senado de la República aprobó este martes una nueva ley que busca impulsar los pagos digitales y reducir a la mitad el uso de efectivo en México para 2027.

La propuesta recibió 72 votos a favor y 34 en contra. Luego de su aprobación, el decreto fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

La ley contempla el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y otros medios electrónicos para pagar productos y servicios. La meta es impulsar estas formas de pago, principalmente en compras menores a 500 pesos y en lugares como gasolineras y casetas.

Para poner en marcha estas medidas, los negocios y las autoridades deberán contar con los medios necesarios para recibir pagos digitales. Además, la Secretaría de Hacienda determinará qué actividades y sectores deberán aceptar únicamente este tipo de pagos.

Sin embargo, el efectivo y los cheques podrán utilizarse cuando algún problema impida realizar las operaciones electrónicas.

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