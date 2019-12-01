Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 10:19:34

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 21 de octubre 2026.- Un juez federal con sede en el Estado de México, dictó prisión preventiva oficiosa en contra de César “N”, ex titular de la Fiscalía General de Chihuahua (FGE), por su presunta participación en el delito de traición a la patria.

Según la información disponible, la medida cautelar fue dictada tras una audiencia que duró varias horas y se desarrolló a puertas cerradas por cuestiones de seguridad nacional.

Igualmente, se mencionó que al iniciar la sesión, la defensa del acusado mencionó que no había tenido acceso a la carpeta de investigación, con lo que el juez ordenó un receso de 12 horas.

En el mencionado lapso los abogados del exfiscal para revisar 4 tomos, 53 anexos y videos de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras el receso, el togado dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo que César “N” permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Igualmente, el juzgador fijó una nueva audiencia para el próximo sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, en la que determinará si el ex servidor público es vinculado a proceso.