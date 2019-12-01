Cae otro capo en Zapopan: Buscado en Tijuana, habría ordenado asesinato de exalcalde de Jalisco y ataque a escolta de alcaldesa en BC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:12:25

*Fuerzas federales capturaron a Arturo Enrique “N” en Jardines de Guadalupe; reportaron el aseguramiento de dos armas largas y tres vehículos.

Zapopan, Jal., a 20 de octubre de 2026.— Fuerzas federales capturaron en la colonia Jardines de Guadalupe a Arturo Enrique “N”, señalado por las autoridades como generador de violencia y presunto operador de un grupo delictivo con actividad en Tijuana, Baja California.

El reporte de la detención lo relaciona con dos hechos ocurridos en mayo de 2023: el homicidio de un exalcalde y el ataque armado contra un escolta de una exalcaldesa de Tijuana.

Los antecedentes periodísticos apuntan a Librado Álvarez Vizcaíno, exalcalde de Tonaya, Jalisco, asesinado a balazos el 1 de mayo de 2023 en Tijuana, cuando se dirigía al aeropuerto. Una investigación publicada por Semanario ZETA en febrero de 2025 relacionó a la célula conocida como “Los Nenucos” con ese crimen y mencionó a Arturo Enrique Guillén García entre los integrantes identificados por las autoridades.

El segundo antecedente corresponde al ataque del 17 de mayo de 2023 contra un escolta de Montserrat Caballero, entonces presidenta municipal de Tijuana. La agresión dejó lesionado al integrante de su equipo de seguridad.

Inteligencia y seguimiento permitieron localizarlo

De acuerdo con el reporte proporcionado, trabajos de investigación, vigilancia y seguimiento permitieron detectar la presencia del sospechoso en Zapopan y cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

En el operativo participaron elementos de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República —a través de la Agencia de Investigación Criminal— y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades señalaron que era requerido por homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales del Estado.

Aseguran armas y tres vehículos

Durante la intervención se reportó el aseguramiento de dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.

Asimismo, existe una orden de aprehensión por homicidio calificado emitida en octubre de 2023 en Baja California, aunque no proporciona el número de expediente ni identifica al juzgado que la libró.

Tras informarle sus derechos, Arturo Enrique “N” fue puesto, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público correspondiente.