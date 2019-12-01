Por su probable responsabilidad en triple homicidio ocurrido en Apatzingán, Michoacán, dos hombre son vinculados a proceso

Apatzingán, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Antonio “N” y Pedro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de tres hombres; hechos ocurridos en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2026, aproximadamente a las 23:30 horas, cuando las víctimas se encontraban conviviendo frente a un de la calle Fray Melchor de Talamantes. Al lugar arribaron los ahora imputados, quienes presuntamente accionaron armas de fuego contra las víctimas, quienes fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Apatzingán inició las investigaciones correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Antonio “N” y Pedro “N” en el triple homicidio, quienes fueron conducidos ante el Juez de Control mediante citación, en virtud de que se encuentran procesados por el delito de privación ilegal de la libertad de una mujer.

En audiencia, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.