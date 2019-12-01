Dan 30 años de cárcel a responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas

Dan 30 años de cárcel a responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 08:42:18
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San Antonio, Texas, a 21 de octubre 2026.- Rigoberto Ramón Miranda Orozco, ciudadano de origen guatemalteco, recibió una condena de 30 años en una prisión federal estadounidense, por su responsabilidad en la muerte de 53 migrantes irregulares que quedaron atrapados dentro de la caja de un tractocamión en San Antonio, Texas.

Cabe recordar que, el pasado mes de julio, el líder de la banda de traficantes de personas se declaró culpable de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

La tragedia se registró el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México hasta territorio estadounidense.

Según las investigaciones, debido a las altas temperaturas y la falta de ventilación en el vehículo, 48 migrantes perdieron la vida en el traslado, mientras que otros cinco extranjeros murieron cuando recibían atención médica en Texas.

En la audiencia Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.

El ahora sentenciado fue detenido en Guatemala en agosto de 2024 y posteriormente se llevó a cabo su extradición a la Unión Americana en marzo de 2025.

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