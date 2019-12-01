Más de 20 escuelas rurales de Apatzingán habrían suspendido clases por inseguridad: OSHRA 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 18:41:33

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Más de 20 escuelas de nivel básico en comunidades rurales de Apatzingán habrían suspendido actividades de manera temporal por situaciones relacionadas con la inseguridad, según información extra oficial proporcionada por Julio César Franco Gutiérrez, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA).

El consejero aclaró que no cuenta con una cifra oficial ni con un registro detallado de los planteles, por lo que pidió tomar el dato como una referencia.

“Te puedo dar la cifra trascendida de que hay más de 20 escuelas con actividades suspendidas por diversos motivos, pero todos asociados a las operaciones criminales y al riesgo que representan. No tengo el dato exacto; es una información trascendida ”, señaló en entrevista.

De acuerdo con Franco Gutiérrez, algunas escuelas habrían suspendido clases porque sus instalaciones son utilizadas por Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI). Explicó que estos planteles suelen ser de las construcciones más sólidas de algunas poblaciones.

“Muchas tienen actividades suspendidas porque están siendo ocupadas por Bases de Operaciones Interinstitucionales, porque son la infraestructura más sólida que se encuentra muchas veces en estas poblaciones. Pero el sacrificio de ceder estas instalaciones y suspender clases no está siendo retribuido con la protección que demandan las comunidades”, expresó.

Entre los planteles señalados estaría la escuela de El Guayabo, cuya infraestructura es ocupada actualmente por una Base de Operaciones Interinstitucionales, de acuerdo con habitantes de esa comunidad, los niños no tienen clase.

El consejero indicó que, a finales de 2023 e inicios de 2024, se hablaba de 12 planteles con actividades suspendidas.

También señaló que, antes, muchos docentes que no vivían en las comunidades rurales se trasladaban diariamente para dar clases y regresaban al terminar la jornada. A su juicio, las condiciones de inseguridad han hecho más difícil mantener esa dinámica, entre otros factores por la presencia de explosivos en caminos de la región.

“En las comunidades rurales hay muchos maestros que no viven ahí y normalmente entran y salen; esa era la dinámica habitual. Actualmente es difícil exigirles asistencia a riesgo de su vida, en estas circunstancias”, indicó.

Franco Gutiérrez sostuvo que la suspensión de actividades escolares es otro de los efectos de la violencia en la región y advirtió que la interrupción de clases puede aumentar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.