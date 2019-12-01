Se impacta camión "Nodriza" con tractocamión en la autopista Siglo XXI

Se impacta camión "Nodriza" con tractocamión en la autopista Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 13:54:24
Lázaro Cárdenas, 14 de noviembre del 2025.- Un accidente vial se registró en la autopista Siglo XXI, donde un camión tipo “nodriza” y un tractocamión se vieron involucrados en un percance.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 262+900, en el tramo que conecta Nueva Italia con Lázaro Cárdenas, una de las zonas con mayor tránsito de carga en la región.

Autoridades que acudieron al lugar confirmaron que, pese al impacto, no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales.

Ya se realizan maniobras para despejar la vialidad y normalizar el flujo vehicular en la zona, por lo que se recomienda manejar con precaución.

