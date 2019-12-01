Se escondía en Morelia chofer de autobús que mató a 10 personas por intentar ganarle al tren en Atlacomulco: Autoridades de Michoacán y Edomex lo ubican y detienen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 19:01:31

Morelia, Mich., a 14 de octubre de 2025.– Tras casi una semana de permanecer prófugo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la captura de Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús de la línea Herradura de Plata que intentó ganarle el paso a un tren en Atlacomulco, provocando un accidente que dejó 10 personas muertas y 57 heridas.

El operador fue localizado en Morelia, Michoacán, donde presuntamente se ocultaba para evadir la acción de la justicia. De inmediato fue trasladado a Toluca para quedar a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica por los delitos de homicidio imprudencial y lesiones.

El choque que estremeció al Edomex

El pasado lunes 8 de septiembre, el autobús de pasajeros quedó atravesado en las vías del tren, justo en el tramo Atlacomulco–San Felipe del Progreso. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la pesada locomotora impacta de lleno al camión, partiéndolo prácticamente en dos.

La unidad viajaba llena: de los 58 pasajeros, solo uno salió ileso. El resto fue trasladado a distintos hospitales de la zona. Hasta ahora, las autoridades reportan que 44 lesionados ya fueron dados de alta, mientras que 13 permanecen hospitalizados, varios de ellos en estado delicado.

Huida y persecución

En el caos posterior al accidente, el chofer no apareció en la lista de heridos ni entre los hospitalizados, lo que encendió las sospechas de su fuga. Desde el primer momento, la empresa transportista Herradura de Plata entregó la identidad del conductor a las autoridades, lo que permitió iniciar su búsqueda.

Finalmente, este fin de semana se dio con su paradero en Morelia, donde se habría refugiado para evitar su detención.

Víctimas y responsabilidad

Entre las 10 víctimas fatales se encuentran siete mujeres y tres hombres. Los familiares de los fallecidos y heridos han exigido justicia y una sanción ejemplar contra el chofer, a quien responsabilizan de haber apostado la vida de decenas de pasajeros en una maniobra temeraria.

Mientras tanto, la empresa Herradura de Plata informó que continúa cubriendo los gastos médicos de los heridos internados en el Centro Médico Adolfo López Mateos y en la clínica privada Médica Mía.