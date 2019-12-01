Movilización policial en la comunidad de Montenegro del municipio de Querétaro termina con un lesionado 

Movilización policial en la comunidad de Montenegro del municipio de Querétaro termina con un lesionado 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:31:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Una importante movilización policial en la comunidad de Montenegro, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, se registró luego de reportes ciudadanos sobre grupos de personas que ingerían bebidas embriagantes. 

Los elementos de la SSPMQ, realizaban recorridos de vigilancia con el operativo calle segura, cuando se realizó el reporte de un grupo de personas ingiriendo bebidas embriagantes sobre la vía pública.

Al aproximarse las unidades, las personas comenzaron a correr, sin embargo, una abordó su motocicleta y al momento de intentar retirarse, la unidad fue golpeada por la patrulla, lo que ocasionó que cayera encima de otra persona.

No obstante, testigos señalaron que la persona había sido atropellada por la unidad de la policía municipal, resultando lesionada.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar la atención.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 
Pierde la vida un motociclista al derrapar en Paseo Central de San Juan del Río, Querétaro
Detenciones y aseguramientos marcan el fin de semana en Michoacán: En operativos conjuntos, 12 detenidos, explosivos, armas y vehículos asegurados
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Operativo federal para capturar a “El Camaleón” desata bloqueos en Michoacán; presunto delincuente fue arrestado en 2024 y dejado en libertad por un juez
Estallido de violencia llega a Morelia y suman 10 municipios de Michoacán bajo bloqueos y enfrentamientos este lunes
Se enfrentan fuerzas de seguridad con presuntos delincuentes en Santa Fe de la Laguna, Michoacán
Comentarios