Movilización policial en la comunidad de Montenegro del municipio de Querétaro termina con un lesionado 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:31:46

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Una importante movilización policial en la comunidad de Montenegro, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, se registró luego de reportes ciudadanos sobre grupos de personas que ingerían bebidas embriagantes.

Los elementos de la SSPMQ, realizaban recorridos de vigilancia con el operativo calle segura, cuando se realizó el reporte de un grupo de personas ingiriendo bebidas embriagantes sobre la vía pública.

Al aproximarse las unidades, las personas comenzaron a correr, sin embargo, una abordó su motocicleta y al momento de intentar retirarse, la unidad fue golpeada por la patrulla, lo que ocasionó que cayera encima de otra persona.

No obstante, testigos señalaron que la persona había sido atropellada por la unidad de la policía municipal, resultando lesionada.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar la atención.