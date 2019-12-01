Se enfrentan civiles en Escuinapa, Sinaloa; hay 3 personas fallecidas y al menos 5 vehículos incendiados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 20:49:07
Escuinapa, Sinaloa, a 17 de diciembre de 2025.- Un enfrentamiento entre civiles armados registrado la mañana de este miércoles en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cinco vehículos incendiados, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de seguridad.

Los primeros hechos se reportaron en las inmediaciones de la colonia Insurgentes, en el cruce que conduce a la comunidad de El Roblito. En ese sitio, las autoridades localizaron tres cuerpos sin vida; dos de las víctimas se encontraban calcinadas dentro de un automóvil, mientras que una más fue hallada junto a otra unidad.

De manera paralela, la autopista Mazatlán–Tepic fue bloqueada durante varias horas debido a la quema de vehículos. A la altura del kilómetro 182 se ubicaron dos tractocamiones con caja en llamas, y en el kilómetro 183 se reportó otra unidad de carga completamente siniestrada, lo que obligó a suspender temporalmente la circulación.

Ante los hechos, corporaciones de seguridad implementaron un operativo interinstitucional con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, además de establecer un punto de vigilancia frente al Hospital IMSS Bienestar. Las acciones de seguridad se extendieron por aire, con patrullajes de helicópteros y una aeronave de la Secretaría de Marina, mientras se realizaban labores para retirar las unidades dañadas y restablecer el tránsito vehicular.

