Se desploma avioneta en Pesquería, Nuevo León; tres personas resultan lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:37:07

Pesquería, Nuevo León, a 13 de julio de 2026.- Una avioneta se desplomó la tarde de este lunes en una zona ejidal del municipio de Pesquería, Nuevo León, dejando como saldo preliminar tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Protección Civil de Nuevo León informó que el reporte del accidente se recibió alrededor de las 15:08 horas. El percance ocurrió sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del río Zacatequitas, cerca del río Pesquería, en la colonia Zacatecas El Calvario Rodeo.

Tras el aviso, se movilizaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Cruz Roja, Fuerza Civil y Guardia Nacional. Además, un helicóptero fue desplegado para apoyar las labores de auxilio y las investigaciones en la zona.

De acuerdo con información de fuentes policiales, entre los ocupantes de la aeronave viajaban dos hombres, identificados de manera preliminar como el piloto y el copiloto, así como una mujer. Protección Civil confirmó que las tres personas sobrevivieron al accidente y fueron llevadas al hospital Doctor´s Hospital East, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

En redes sociales comenzó a difundirse una fotografía en la que se aprecia la matrícula XA-RFD, la cual presuntamente correspondería a una aeronave Cessna 208B Grand Caravan EX operada por la aerolínea regional Aerus. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Las causas del desplome permanecen bajo investigación y tampoco se ha confirmado de manera oficial el modelo de la aeronave involucrada.