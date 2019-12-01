Destruyen cinco plantíos en Huetamo, Michoacán; incineran más de 22 mil plantas en operativo conjunto

Huetamo, Mich., a 13 de julio de 2026.- Un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales permitió el aseguramiento y destrucción de cinco plantíos de marihuana en el municipio de Huetamo, donde fueron incineradas alrededor de 22 mil plantas del enervante, equivalentes a más de una tonelada de droga.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Guardia Civil, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, quienes desplegaron recorridos de vigilancia en las comunidades de San Jerónimo y Buenavista, donde localizaron los sembradíos.

Una vez confirmada la presencia de los cultivos ilícitos, el personal participante procedió a su destrucción mediante incineración, con el objetivo de impedir que la droga llegara al mercado ilegal y afectara a la población.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo no se registraron enfrentamientos ni fue posible detener a personas relacionadas con los plantíos, por lo que las autoridades continuarán con las labores de patrullaje e investigación en la región para ubicar a los responsables.

Las corporaciones de seguridad señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir la producción y distribución de drogas en la Tierra Caliente michoacana, una de las zonas donde históricamente se han detectado cultivos ilegales debido a las condiciones geográficas de difícil acceso.