EEUU cobrará 20% de la carga por concepto de "protección" de buques en el Estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:50:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que de manera inmediata, su país comenzará a cobrar el 20 por ciento del valor de la carga de todos los buques que crucen por el Estrecho de Ormuz, por concepto de protección a los barcos.

“En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EE.UU.) será reembolsado a razón del 20 por ciento sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”, añadió, sin especificar la forma de dichos pagos.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó que, a pesar de las declaraciones de Irán, la circulación por la vía marítima está abierta para todos. Igualmente dijo que su Armada restableció el bloqueo a los puertos de la República Islámica.

“El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Además, el líder republicano declaró que su país ahora será conocido como “el guardián del estrecho de Ormuz”

Como respuesta, el Ejército iraní advirtió que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia” que Estados Unidos interfiera en la gestión del Estrecho de Ormuz.