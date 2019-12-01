Gaby Molina, la aspirante de Morena con la mejor opinión

Gaby Molina, la aspirante de Morena con la mejor opinión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:12:34
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Morelia, Michoacán; 13 de julio de 2026.- Gaby Molina es la aspirante de Morena con la mejor evaluación de opinión entre los perfiles medidos, al alcanzar 61 por ciento de opiniones positivas, el porcentaje más alto de la encuesta De Las Heras.

Además, registra solo 12 por ciento de opiniones negativas, el nivel más bajo entre las y los aspirantes evaluados, lo que refleja una percepción ampliamente favorable.

En comparación, Carlos Torres Piña obtiene 48 por ciento de opiniones positivas y 19 por ciento de negativas; Fabiola Alanís, 45 y 14 por ciento, respectivamente; Raúl Morón Orozco, 41 y 25 por ciento; y Gladyz Butanda, 39 y 25 por ciento.

Los resultados muestran que Gaby Molina no solo encabeza la opinión positiva, sino que también es el perfil preferido entre la ciudadanía.

Esta evaluación fortalece su posicionamiento rumbo al proceso interno de Morena y respalda una trayectoria construida con cercanía, resultados y trabajo permanente en favor de la transformación de Michoacán.

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