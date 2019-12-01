Madres buscadoras en Uruapan esperan órdenes de cateo para ingresar a rastreos en huertas

Morelia, Michoacán, a 13 de julio.– Margarita López Pérez, activista y madre buscadora, informó que se encuentran a la espera de que la Comisión Nacional de Búsqueda realice los oficios pertinentes para obtener las órdenes de cateo necesarias y poder ingresar a huertas ubicadas en Uruapan, donde presuntamente se encontrarían restos humanos sepultados.

En entrevista, señaló que los puntos de búsqueda ya están localizados y que se trata de propiedades donde anteriormente tuvo asentamiento la delincuencia organizada.

La ex diputada local indicó que la Fiscalía General de la República solo les está otorgando una semana al mes para realizar los rastreos, por lo que están solicitando que se les permita trabajar incluso dos lugares de manera simultánea para agilizar la recuperación de restos.

Recordó que existen protocolos para la recuperación de restos que incluyen trajes especiales y guantes, pero ninguna de las corporaciones que las acompañan cuenta con ellos, lo que pone en riesgo tanto la integridad de las buscadoras como la preservación de la evidencia forense.

"Nosotros nos compramos nuestros uniformes. Yo veo a madres que van con sandalias, que van con tenis, con calzado que no es el adecuado para andar en los lugares en los que andamos, porque hay alacranes, hay víboras que pudieran picarles a las mamás y no alcanzarían a llegar incluso con vida a que reciban atención médica", advirtió.

La activista señaló que en temporada de lluvia las condiciones se agravan. Los elementos de seguridad que las acompañan policías, militares y Guardia Nacional tampoco cuentan con el equipo adecuado, como botas adicionales para cambiarse tras mojarse.

"Nadie trae equipo. Ustedes han visto que no traen ni siquiera bolsas para cadáveres. Nos tocó a nosotras comprarlas, conseguirlas. Y es lamentable que traigan sus bolsitas de papel cuando van a encontrar un resto completo", denunció.