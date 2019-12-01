Hallan cadáver de un adolescente en el Fraccionamiento Prados del Bosque de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:41:28

Zamora, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El cadáver de un adolescente que presentaba huellas de violencia fue localizado en una parcela de maíz, la víctima esta sin identificar.

Respecto al hallazgo se conoció que al filo de las 10:30 horas de este lunes, en el 911 reportaron una persona tirada en la parcela que se ubica al final de la Avenida del Bosque, en el Fraccionamiento Prados del Bosque.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al lugar, confirmando que se trataba de un masculino de aproximadamente 18 a 20 años sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego por lo que delimitaron la zona.

Enseguida llegaron Peritos Especializados de la Fiscalía General del Estado y Agentes Ministeriales quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar las investigaciones.

Después subieron el cadáver a una ambulancia forense y lo trasladaron al Semefo local para los estudios correspondientes y sea identificado por sus familiares.