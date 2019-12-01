Asaltan a cuentahabiente en la colonia Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 16:37:10

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Un par de sujetos, a punta de pistola, despojaron de 300 mil pesos a un cuentahabiente en las afueras del BBVA Bancomer ubicado en la calle de Bucareli, en la colonia Vasco de Quiroga de esta ciudad.

Al respecto se informó que una persona acudió este lunes a realizar algunos movimientos a la referida sucursal bancaria.

Al salir de la misma la víctima fue interceptada por un par de sujetos los cuales pistola en mano, amagaron al cuentahabiente y le exigieron la entrega de 300 mil pesos que traía consigo para después huir.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo policiaco, no se reportó detención alguna.