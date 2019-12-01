Privan de la vida a alcalde de San Miguel Yogovana durante labores de vigilancia en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 16:20:26

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a 13 de julio de 2026.- El alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, Eduardo S. L., fue asesinado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones de un domicilio de la comunidad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la autoridad ministerial, el edil detectó dos motocicletas estacionadas frente a una vivienda y solicitó apoyo de elementos policiales para verificar la situación de las unidades. Sin embargo, presuntos propietarios del inmueble salieron con una actitud agresiva y abrieron fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

La Fiscalía detalló que los responsables ya fueron identificados y actualmente son buscados por las corporaciones de seguridad estatales, aunque por el momento sus identidades no han sido reveladas.

Como parte de las investigaciones, peritos localizaron el inmueble donde ocurrió la agresión y confirmaron que las motocicletas observadas por la víctima pertenecen a los presuntos agresores.

Medios locales señalaron que Eduardo S. L., de 65 años, era un reconocido líder comunitario de San Miguel Yogovana, localidad perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca.

Este homicidio se suma a otros ataques recientes contra autoridades municipales en la entidad. Apenas hace un mes fue asesinado Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, quien también fue víctima de un ataque armado en su domicilio.