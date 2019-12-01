Se descarrila tren en Aguascalientes, dejando un migrante sin vida y 7 lesionados

Se descarrila tren en Aguascalientes, dejando un migrante sin vida y 7 lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 15:33:50
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Rincón de Romos, Aguascalientes, a 19 de marzo de 2026.- Un tren de la empresa Ferromex, se descarriló de al menos 10 vagones en la Estación de Chora, en el municipio de Rincón de Romos, dejando un fallecido y 7 heridos de gravedad, todos migrantes.

Los hechos fueron reportados cerca de las 11:20 horas de este jueves, cuando el ferrocarril se accidentó frente al restaurante llamado Estación Agrosutti, donde los comensales salieron corriendo ante el temor de ser alcanzados.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro ocurrió por el supuesto robo de durmientes, ocasionando que el convoy que transportaba carbón perdiera su trayectoria.

Asimismo, las autoridades indicaron que el tren había salido del municipio de San Francisco de los Romo, en la comunidad de Chicalote donde se encuentran los patios de la empresa y su destino era Coahuila, a donde llevaría el mineral.

Al lugar se trasladaron elementos policiacos, así como rescatistas, quienes apoyaron para trasladar a los heridos a diferentes hospitales.

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