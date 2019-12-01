Se descarrila ferrocarril en Maravatío, Michoacán, solo hay daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:02:33

Maravatío, Michoacán, 23 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el descarrilamiento de varios vagones del tren, hechos registrados en la tenencia de Yurécuaro, municipio de Maravatío.

Al respecto se informó que fue este martes que se recibió el reporte del descarrilamiento del ferrocarril.

Al sitio acudirían elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y Protección Civil quienes se encargaron de verificar que no hubiera víctimas y acordonar la zona.

Fue personal de la empresa Kansas City Southern quienes se hicieron cargo de hacer lo conducente.