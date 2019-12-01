Se descarrila ferrocarril en Maravatío, Michoacán, solo hay daños materiales

Se descarrila ferrocarril en Maravatío, Michoacán, solo hay daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:02:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maravatío, Michoacán, 23 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el descarrilamiento de varios vagones del tren, hechos registrados en la tenencia de Yurécuaro, municipio de Maravatío.

Al respecto se informó que fue este martes que se recibió el reporte del descarrilamiento del ferrocarril.

Al sitio acudirían elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y Protección Civil quienes se encargaron de verificar que no hubiera víctimas y acordonar la zona.

Fue personal de la empresa Kansas City Southern quienes se hicieron cargo de hacer lo conducente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto integrante de organización criminal de Tepito
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años
Capturan a presunto abusador sexual en Huaniqueo, Michoacán
Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán
Más información de la categoria
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Comentarios