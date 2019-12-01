Capturan a presunto abusador sexual en Huaniqueo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:17:17
Huaniqueo, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Un sujeto que cuenta con mandato judicial vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, fue aprehendido por Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Huaniqueo.

Sobre el particular se informó que el ahora indiciado había sido asegurado por la comisión de una falta administrativa, por lo que fue llevado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

En el sitio se pudo constatar que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. 

A través del Plan Paricutín, la SSP refuerza su labor operativa en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de inhibir la comisión de delitos y asegurar el bienestar social.

