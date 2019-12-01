Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán

Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:14:50
Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Rafael “N” y Miguel Ángel “N”, quienes son señalados de ser los presuntos responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un adolescente de 13 años de edad, ocurrido en el municipio de Indaparapeo, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias, los hechos se registraron el 10 de enero de 2025, cuando la víctima, un adolescente de 13 años de edad, se encontraba en compañía de una amiga sobre la calle Matamoros, en el Centro de la localidad de San Lucas Pío. En ese lugar, los imputados, en compañía de un tercer hombre, arribaron a bordo de una camioneta Ford Ranger, tipo pick up, y privaron de la libertad al adolescente.

Posteriormente, los detenidos se comunicaron con el padre de la víctima, a quien le exigieron una  importante cantidad  de dinero a cambio de su liberación. Tras una negociación y entrega de dinero  que se llevó a cabo el 11 de enero, en la localidad de El Correo, municipio de Lagunillas, el adolescente fue liberado.

Lo anterior, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión,  lo que dio origen a las respectivas  investigaciones. Como resultado de las diligencias, se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de  Rafael “N” y Miguel Ángel “N” por el delito de secuestro agravado, mismas que fueron cumplimentadas por personal de la FGE.

Los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación jurídica.

Noventa Grados
