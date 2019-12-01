Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 

Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 10:09:11
El Marqués, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- La madrugada de este martes, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México - Querétaro, en donde se registró la volcadura de un auto, que dejó cuatro personas heridas.

El accidente ocurrió a la altura de El Colorado, en el municipio de El Marqués, en dirección a Querétaro, a causa del exceso de velocidad, lo que ocasionó que su conductor perdiera el control y el auto terminara volcando.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración de cuatro personas, y posteriormente determinaron que solo una requería traslado a un hospital en donde se reporta grave.

La vialidad fue abanderada, por elementos de la Guardia Nacional, como primeros respondientes y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras, para retirar el vehículo accidentado.

