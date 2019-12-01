Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:09:11

Oaxaca, Oaxaca, 23 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por el asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Cruz, ocurrido la mañana de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde fue atacado a balazos mientras se encontraba en la calle Moctezuma, ubicada en la zona centro de dicho municipio, donde perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, autoridades estatales desplegaron un equipo especializado en la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

La FGEO informó que ya se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de identificar y detener a los responsables, además de determinar el móvil del crimen.