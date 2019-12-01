Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:09:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca, Oaxaca, 23 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por el asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Cruz, ocurrido la mañana de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde fue atacado a balazos mientras se encontraba en la calle Moctezuma, ubicada en la zona centro de dicho municipio, donde perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, autoridades estatales desplegaron un equipo especializado en la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

La FGEO informó que ya se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de identificar y detener a los responsables, además de determinar el móvil del crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto integrante de organización criminal de Tepito
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años
Capturan a presunto abusador sexual en Huaniqueo, Michoacán
Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán
Más información de la categoria
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Comentarios