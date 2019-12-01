Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años

Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años
Fecha: 23 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión emitida en contra de José Ángel “N”, presunto responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una adolescente de 16 años.

Sobre el particular se informó que con base en la investigación, en los meses de diciembre de 2024 y septiembre de 2025, el ahora detenido de 36 años, agredió sexualmente a la víctima, con quien mantenía una relación.

De este hecho tuvo conocimiento la madre de la adolescente, quien la acompañó a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, a presentar la denuncia correspondiente.

Luego de que el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible participación de José Ángel “N”, solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada esta mañana, tras un cateo realizado al Poniente de la ciudad.

El detenido será presentado ante la autoridad jurisdiccional que lo reclama, para que sea resuelta su situación jurídica.

