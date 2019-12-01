Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:31:59

Lázaro Cárdenas, Mich., a 23 de diciembre de 2025.– Una serie de golpes contundentes contra el crimen organizado sacudió a Michoacán, luego de que personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegara operativos simultáneos que dejaron detenidos, armas, droga y equipo táctico asegurados en distintos puntos del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Apatzingán: drogas, radios y armamento clandestino

En una acción de seguridad perimetral en un inmueble, fuerzas federales localizaron a tres personasrodeadas de indicios alarmantes: cinco teléfonos celulares, radios de comunicación, cartuchos de distintos calibres, cachas para pistola, botas y pantalón táctico, controles de dron, una réplica de arma, un arma hechiza y bolsas con material granulado blanco, presuntamente droga.

El hallazgo apunta a un posible centro de operación criminal.

Guacamayas: motociclista cae con cristal y marihuana

Durante recorridos de vigilancia interinstitucional, un hombre fue detenido a bordo de una motocicleta, tras encontrársele bolsas con hierba verde similar a la marihuana y ocho envoltorios de una sustancia blanca granulada, con características del cristal.

Nexpa: fuga, mochila y arsenal

En el poblado de Nexpa, un sujeto huyó al detectar a los elementos navales, abandonando una mochila que escondía un arsenal de alto poder: un arma larga, un arma corta, 10 cargadores, 240 cartuchos, un chaleco táctico y 15 bolsas con una sustancia similar a la cocaína. El aseguramiento evitó que este material llegara a manos criminales.

Lázaro Cárdenas: motocicleta clonada

En otro punto del puerto, fue localizada una motocicleta abandonada con alteraciones en sus medios de identificación, presuntamente relacionada con actividades ilícitas.

Operativos migratorios revelan más droga y armas

Durante verificaciones migratorias, autoridades aseguraron un vehículo y detuvieron a dos personasque transportaban envoltorios con polvo granulado similar al cristal.



Además, en Chuquiapan, otra persona fue detenida en posesión de una pistola y un cargador con 10 municiones.

Las personas detenidas, así como la droga, armas y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.