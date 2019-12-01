Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:47:05

Santiago, Nuevo León, a 23 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal abatió a dos presuntos criminales, durante un enfrentamiento armado en el municipio de Santiago, Nuevo León; además, detuvieron a una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) realizaban tareas de patrullaje alrededor de la 1:00 horas del 23 de diciembre, cuando desde una quinta ubicada la colonia Los Rodríguez, a tan solo 300 metros de la carretera nacional, fueron agredidos a balazos.

Durante la refriega dos elementos ministeriales resultaron heridos, por lo que los llevaron a un hospital de la zona, donde se informó que se encuentran fuera de peligro.

Según medios locales, las autoridades aseguraron varias armas de fuego, un vehículo y capturaron a una mujer sospechosa.

La zona del enfrentamiento fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, con apoyo de Fuerza Civil, agentes ministeriales, personal de Protección Civil de Santiago y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).