Se declara culpable Joaquín Guzmán López en una corte de EU

Chicago, Estados Unidos, a 1 de diciembre de 2025.- Joaquín Guzmán López, alías “El Güero”, hijo del “El Chapo”, se declaró culpable este lunes ante una corte de Estados Unidos, por los cargos de narcotráfico y por crimen organizado, después de que llegara a un acuerdo con las autoridades.

En la corte de Chicago, Joaquín Guzmán hizo el cambio de su declaración inicial, por lo que reconoció los cargos que le imputaron por haber formado parte del Cártel de Sinaloa, específicamente al grupo delictivo “Los Chapitos”, al que pertenecían sus tres hermanos y él.

Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, “El Güero” se declaró culpable como parte de un acuerdo de 35 páginas, que ayudará a que se reduzca su sentencia y se convierta en testigo protegido de la fiscalía en otros casos relacionados con capos, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, a quien traicionó y privó de la libertad en Sinaloa, de acuerdo con autoridades mexicanas, para llevarlo a Estados Unidos donde se ofrecía una millonaria recompensa a quien proporcionara información que llevara a su captura.

Según los fiscales, el acuerdo de culpabilidad con Joaquín Guzmán López indica que por ambos cargos de los que se declaró culpable pase por lo mínimo 10 años en prisión, aunque será la jueza la encargada de determinar el tiempo que el imputado permanecerá encerrado.

Los delitos por los que está acusado en Estados Unidos son: narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas, así como tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.